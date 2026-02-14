Morgado domina il Figueira Champions Classic con una vittoria

Morgado ha vinto la quarta edizione del Figueira Champions Classic, una corsa di 177,8 chilometri che si svolge interamente tra le strade di Figueira da Foz. La gara si è conclusa con una fuga solitaria dell’atleta, che ha mantenuto il ritmo dall’inizio alla fine, lasciando gli avversari indietro. La vittoria è arrivata dopo un arrivo in solitaria, confermando la sua superiorità sulla strada.

La quarta edizione del Figueira Champions Classic si è parte di una corsa in linea lunga 177,8 chilometri, da Figueira da Foz a Figueira da Foz, conclusa con un finale di grande ritmo e una progressione decisiva. Il risultato ha avuto come protagonista Antonio Morgado, portoghese della UAE Team Emirates-XRG, capace di imporsi in volata dopo una rimonta studiata e un’accelerazione micidiale sull’ultimo tratto di percorso. La gara è iniziata con una fuga di cinque corridori portoghesi, tra cui Rafael Reis (Anicolor Campicarn), Pedro Pinto (Efapel Cycling), Daniel Viegas (Aviludo – Louletano – Loulé), Diogo Pinto e Diogo Narciso (Credibom LA Alumínios Marcos Car). 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Morgado domina il Figueira Champions Classic con una vittoria Figueira Champions Classic 2026, prepotente sprint di Morgado. Il portoghese concede il bis del 2025 Antonio Morgado ha vinto il Figueira Champions Classic 2026 dopo aver conquistato anche l'edizione del 2025, spinto da un attacco deciso negli ultimi chilometri. LIVE Berrettini-Tien 6-2, 6-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina all’esordio stagionale Segui in tempo reale l’incontro tra Matteo Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. La Figueira Champions Classic, che si disputa oggi nella sua 4ª edizione, non si corre nell’Algarve come la corsa a tappe che andrà in scena tra quattro giorni. La classica, al contrario, si snoderà nel distretto di Coimbra nella regione delle Beiras. Ecco tutti i d facebook Presentazione Percorso e Favoriti Figueira Champions Classic 2026 x.com