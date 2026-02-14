Antonio Morgado ha vinto il Figueira Champions Classic 2026 dopo aver conquistato anche l'edizione del 2025, spinto da un attacco deciso negli ultimi chilometri. La gara, lunga 177,8 chilometri, si svolge interamente tra le strade di Figueira da Foz, dove il portoghese ha mostrato una grande determinazione nel sprint finale.

Il portoghese Antonio Morgado della UAE Team Emirates-XRG bissa il successo dello scorso anno e, grazie ad un prepotente sprint, si aggiudica la quarta edizione del Figueira Champions Classic, corsa in linea che si svolge da Figueira da Foz a Figueira da Foz per un totale di 177,8 chilometri. Sullo strappo finale Aranburu attacca, il lusitano risponde e i due s’involano verso il traguardo. Aranburu lancia lo sprint, Morgado però non si lascia sorprendere e innesca la micidiale progressione che gli consegna il meritato successo finale. Completa il podio di giornata l’iberico Pau Martí della NSN Cycling Team, staccato di nove secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Figueira Champions Classic 2026, prepotente sprint di Morgado. Il portoghese concede il bis del 2025

