LIVE Berrettini-Tien 6-2 6-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | l’azzurro domina all’esordio stagionale
Segui in tempo reale l’incontro tra Matteo Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. In questa diretta aggiorneremo costantemente sull’andamento del match, che vede l’azzurro partire bene con un doppio set. Restate con noi per tutte le informazioni e i risultati aggiornati in modo chiaro e preciso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Tien. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi! 3.55 Non è ancora chiaro se Berrettini tornerà in campo domani contro Bu Yunchaokete, tra due giorni nel day 3 della Kooyong Classic o se lo rivedremo direttamente agli Australian Open. In ogni modo l’azzurro si avvicina perfettamente al primo Slam dell’anno. 3.54 È già uscito il programma di domani della Kooyong Classic: si partirà con Tien-Cilic, seguito da Shapovalov-Thompson e Vekic-Eala. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien 6-2, 4-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break
Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien 6-2, 3-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break
Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming; LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la maratona ed è n.5 del mondo! Domani sarà doppia finale; LIVE Berrettini-Tien 6-2 4-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break; LIVE Berrettini-Tien 6-2 1-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | grande primo set dell’italiano.
LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... oasport.it
#Berrettini Segui in tempo reale la partita tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Attualmente in corso il match precedente, con aggiornamenti costanti sulla diretta. Clicca sul link per restare informato sui risultati e sull’andamento... x.com
Ma non solo azzurri Il Kooyong Classic, che andrà in scena dal 13 al 15 gennaio, vedrà protagonisti alcuni dei giocatori più forti del circuito, tra cui Bublik, Kyrgios, Khachanov, Tien e tanti altri #Musetti #Berrettini #Cobolli #KooyongClassic - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.