Segui in tempo reale l’incontro tra Matteo Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. In questa diretta aggiorneremo costantemente sull’andamento del match, che vede l’azzurro partire bene con un doppio set. Restate con noi per tutte le informazioni e i risultati aggiornati in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Tien. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi! 3.55 Non è ancora chiaro se Berrettini tornerà in campo domani contro Bu Yunchaokete, tra due giorni nel day 3 della Kooyong Classic o se lo rivedremo direttamente agli Australian Open. In ogni modo l’azzurro si avvicina perfettamente al primo Slam dell’anno. 3.54 È già uscito il programma di domani della Kooyong Classic: si partirà con Tien-Cilic, seguito da Shapovalov-Thompson e Vekic-Eala. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Tien 6-2, 6-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina all’esordio stagionale

Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien 6-2, 4-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break

Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien 6-2, 3-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming; LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la maratona ed è n.5 del mondo! Domani sarà doppia finale; LIVE Berrettini-Tien 6-2 4-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break; LIVE Berrettini-Tien 6-2 1-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | grande primo set dell’italiano.

LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... oasport.it