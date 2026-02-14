Monza macchinoso e ingabbiato | contro il Sudtirol nn va oltre lo 0-0

Il Monza ha ottenuto un pari senza reti contro il Sudtirol, una partita segnata dalla difficoltà di penetrare la difesa avversaria. La squadra biancorossa ha mostrato un gioco lento e poco incisivo, creando poche occasioni per sbloccare il risultato. Il match si è svolto in un clima di grande battaglia tattica, con il Monza che ha faticato a trovare spazi e a imporre il proprio ritmo. La partita si è disputata a Bolzano, un campo che si rivela spesso ostico per i padroni di casa.

Monza, 11 febbraio 2026 - Quello di Bolzano si conferma un c ampo difficile da violare. Il Monza, in una delle peggiori versioni stagionali, non va oltre lo 0-0 contro il Sudtirol in grado come all’andata riesce a fermare i più quotati avversari. Occasione persa in chiave classifica per i biancorossi che falliscono l’aggancio al primo posto. Ma a lasciare le sensazioni più negative sono l’atteggiamento e la prestazione dei brianzoli, privi totalmente di idee e a lunghi tratti macchinosi. Gli unici due tiri in porta, arrivati nel finale di gara, portano le firme di difensori (Carboni e Delli Carri). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

