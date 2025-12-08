Monza non basta il super gol di Maric | col Sudtirol finisce 1-1

Monza, 8 dicembre 2025 – Se il punto ottenuto settimana scorso contro la Juve Stabia sapeva di tanto di guadagnato, quello odierno col Sudtirol per il Monza ha il sapore di occasione persa. Intendiamoci, l ’1-1 finale è il punteggio più giusto per quanto visto in campo, ma stavolta i biancorossi non sono mai riusciti a scatenare veramente la loro potenza. Il super gol con cui Maric – tornato ad esultare coi brianzoli dopo tempo immemore - ha sbloccato la gara è stato di fatto l’unico sussulto degli uomini di Bianco oltre al palo finale di Petagna che ha negato i tre punti. Monza nel complesso poco fortunato anche in occasione del pareggio rocambolesco di Odogwu a metà ripresa, tuttavia a livello tecnico è mancata la solita qualità e lucidità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

