Il Monza ha vinto contro il Padova all’Opiquad Arena, una vittoria che rafforza la loro ottava posizione in classifica. La squadra di casa ha dominato l’incontro, chiudendo in tre set e lasciando poco spazio agli avversari. La vittoria arriva dopo una serie di buone prestazioni e dimostra la solidità del Monza in questa fase del campionato.

Nel contesto della gara disputata all’Opiquad Arena, la formazione di casa del Vero Volley Monza ha chiuso l’incontro in tre set, imponendosi sul Sonepar Padova. Le assenze di Polo e Masulovic hanno condizionato le rotazioni venete, che hanno dovuto trovare soluzioni alternative per contenere l’avversario. Mattia Orioli ha guidato l’attacco di Padova con 10 punti (59% in attacco), mentre Diego Frascio è stato proclamato MVP della sfida, mettendo a referto 19 punti con una performance al 68% in attacco per Monza. Avvio di gara in equilibrio sul taraflex brianzolo, con scambi serrati e parziali in parità (3-3) grazie a una smart diagonale di Gardini. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Monza batte Padova in casa e consolida l'ottava posizione

