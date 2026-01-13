Turismo | FH55 Hotels chiude 2025 in forte crescita consolida posizione in segmento premium

Nel 2025, FH55 Hotels ha concluso l’anno con una crescita significativa, rafforzando la propria presenza nel segmento premium dell’ospitalità. La strategia di riposizionamento ha permesso al gruppo di migliorare i risultati su diversi indicatori di performance, consolidando la posizione delle sue quattro strutture e rafforzando la competitività nel settore turistico. Un anno di sviluppo e rafforzamento per il gruppo, in linea con gli obiettivi di crescita a lungo termine.

(Adnkronos) – Il 2025 si chiude come un anno chiave di riposizionamento strategico e crescita strutturata per il Gruppo FH55 Hotels, che registra risultati positivi su tutti i principali indicatori di performance, consolidando la propria posizione nel segmento premium dell'ospitalità e rafforzando la competitività delle quattro strutture del Gruppo grazie a un mix vincente di .

