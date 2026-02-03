Il Renate infila l’ottava Batte l’Alcione | è sorpasso

Il Renate prosegue la sua serie positiva e conquista l’ottava vittoria consecutiva battendo l’Alcione. I biancoscudati non si fanno fermare dalla delusione di essere stati eliminati dalla Coppa Italia e continuano a salire in classifica. Con questa vittoria, superano proprio l’Alcione e si installano al quarto posto, condividendolo con l’Inter. La squadra di casa mostra grinta e determinazione, mantenendo il ritmo e consolidando una posizione di rilievo nel campionato.

Nessun contraccolpo negativo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia perché il Renate riprende esattamente da dove era rimasto prima di Latina, batte anche l’ Alcione e lo supera in classifica, collezionando l’ottavo risultato utile consecutivo che gli vale, in coabitazione con l’Inter, addirittura il quarto posto. Che è anche il primo delle inseguitrici alle spalle dell’imprendibile terzetto di testa composto dal Vicenza, già praticamente in B, Brescia e Lecco. Meglio di così, siamo obiettivi, non si può e non si deve pretendere dalla formazione nerazzurra che da qui alla fine ha come obiettivo il miglior ranking possibile nei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

