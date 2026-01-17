Ortona ospita la Festa regionale della polizia locale | riconoscimenti e cerimonie in onore di San Sebastiano

Il 20 gennaio, a Ortona, si terrà la seconda edizione della Festa regionale della polizia locale, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo. L’evento prevede cerimonie e riconoscimenti per onorare il lavoro e l’impegno degli agenti. Questa giornata rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione del ruolo della polizia locale nella comunità.

Sarà Ortona a ospitare la seconda edizione della Festa regionale della polizia locale, in programma martedì 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano martire, patrono del corpo. Un appuntamento solenne e partecipato, promosso dalla Regione Abruzzo, che si terrà nel cuore della città, tra il teatro “Tosti” e la cattedrale di San Tommaso apostolo. Il momento centrale della giornata è previsto alle ore 15 al teatro “Tosti”, dove l’assessore regionale agli Enti locali, Roberto Santangelo, consegnerà i riconoscimenti al personale della polizia locale di diversi comuni abruzzesi che si è distinto per l’attività svolta nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Ortona ospiterà la festa regionale della polizia locale in occasione del patrono San Sebastiano Leggi anche: Concorso pubblico per 3 agenti di polizia locale a tempo indeterminato a Ortona Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A Ortona la festa regionale della Polizia locale - Sarà la città di Ortona ad ospitare la seconda edizione della Festa regionale della Polizia locale, in programma martedì 20 gennaio in concomitanza della ricorrenza di San Sebastiano martire, patrono ... regione.abruzzo.it La Città di Ortona ospita, martedì 20 gennaio 2026, le celebrazioni regionali di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale d’Italia. Sono previsti appuntamenti religiosi e civili dedicati alla tradizione, alla devozione e al riconoscimento del servizio svo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.