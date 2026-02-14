Maltempo a Montesacro crolla un muro Allagamenti a Ostia e Fiumicino

Un muro si è sgretolato a Montesacro a causa delle forti piogge, che hanno causato anche allagamenti a Ostia e Fiumicino. La pioggia intensa ha riempito rapidamente le strade, creando problemi di traffico e rischi per i passanti. In alcune zone, l’acqua ha raggiunto anche i negozi e le abitazioni, rendendo difficile spostarsi.

Una giornata di paura e disagi per Roma, travolta da un'ondata di maltempo che ha colpito senza tregua la città e il litorale. Raffiche di vento, pioggia battente ed esondazioni hanno provocato crolli, allagamenti e centinaia di interventi delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Momenti di terrore nel primo pomeriggio a Montesacro. Intorno alle 13.30 è crollata una parte del muro perimetrale di un edificio privato in viale Tirreno, a ridosso di corso Sempione. Il cedimento ha interessato il marciapiede antistante e il dehors del ristorante C1Bo. Al momento non risultano feriti. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale per transennare l'area e mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maltempo, a Montesacro crolla un muro. Allagamenti a Ostia e Fiumicino Paura a Montesacro, crolla un muro sul dehors di un ristorante: clienti in fuga dal locale Un muro di un edificio privato su viale Tirreno a Montesacro è crollato, investendo il dehors di un ristorante e spaventando i clienti presenti. Maltempo a Fiumicino, allagamenti per la mareggiata alla foce del Tevere Il maltempo si è abbattuto su Fiumicino, causando allagamenti nella zona della foce del Tevere. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Roma, crolla un muro di contenimento e travolge il dehors di un ristorante: paura a Montesacro. Paura a Montesacro, crolla un muro sul dehors di un ristorante: clienti in fuga dal localePaura a Montesacro, dove il muro di un edificio privato, su viale Tirreno, in prossimità di corso Sempione, ha ceduto finendo sul marciapiede e sul dehors di un ristorante. romatoday.it Roma, crolla un muro di contenimento e travolge il dehors di un ristorante: paura a MontesacroTragedia sfiorata oggi sabato 14 febbraio, a Roma. Un muro di contenimento è crollato, con molta probabilità a causa del maltempo, e ... msn.com Tragedia sfiorata oggi sabato 14 febbraio, a Roma. Un muro di contenimento è crollato, con molta probabilità a causa del maltempo, e ha colpito il dehors di un ristorante nel quartiere Montesacro. Il cedimento si è verificato intorno alle 13.30. I clienti sono stati facebook