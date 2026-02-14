Montecalvoli 26enne ucciso in auto | arrestato il presunto killer in fuga sull’A1

A Montecalvoli, un giovane di 26 anni è stato colpito e ucciso mentre si trovava nella sua auto, presumibilmente a causa di una sparatoria da parte di un uomo in fuga sull’A1. La scena del delitto si è svolta in una strada trafficata, dove testimoni hanno sentito gli spari e visto il veicolo aggressore allontanarsi a grande velocità. La polizia ha catturato il sospettato poco dopo, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza.

Un agguato all’alba, colpi di pistola esplosi da un’auto in corsa e poi la fuga. Si è chiusa nel giro di poche ore la caccia all’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del 26enne ucciso questa mattina a Montecalvoli, nel Pisano. Il presunto killer è stato fermato in tarda mattinata nel tratto aretino dell’A1 dalla polizia stradale. Il delitto è avvenuto intorno alle 5 in via della Repubblica, a Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. La vittima, residente a Fucecchio in provincia di Firenze e impiegato in un autolavaggio, si trovava in auto sul sedile del passeggero anteriore insieme a un amico e a un cugino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Kevin Muharremi, un giovane di 26 anni di origine albanese, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, e il sospettato, accusato di avergli sparato, stava cercando di raggiungere Roma quando è stato arrestato sull'autostrada A1.

Kevin Muharremi, 25 anni, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, vicino a Pisa, durante una lite che si è trasformata in violenza armata.

