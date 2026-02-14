Monaco Rubio rassicura Europa su alleanza con Usa

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiarito a Monaco di Baviera che gli Stati Uniti manterranno il loro impegno con l’Europa, dopo aver incontrato i leader europei durante la Conferenza sulla sicurezza. Durante l’evento, Rubio ha ribadito che l’alleanza tra le due sponde dell’Atlantico rimane forte, anche di fronte alle sfide attuali. In particolare, ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere la sicurezza europea con nuove iniziative militari e aiuti economici concreti.

Monaco, l’America rassicura l’Europa: un segnale di continuità nell’alleanza transatlantica. Monaco di Baviera – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dissipato i dubbi sulla solidità dell’alleanza transatlantica durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, tenutasi il 14 febbraio 2026. L’intervento di Rubio giunge in risposta alle recenti preoccupazioni espresse dal cancelliere tedesco Friedrich Merz riguardo a possibili frizioni tra Europa e Stati Uniti, in un momento storico segnato da conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Un allarme dalla Germania e la risposta americana. La seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco si è aperta con un acceso dibattito sullo stato delle relazioni tra Europa e Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Marco Rubio ha parlato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, chiarendo che gli Stati Uniti non vogliono dividere l’alleanza con l’Europa.

Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Conferenza di Monaco, Rubio: il vecchio mondo è scomparso, è una nuova era geopolitica; A Monaco Conferenza sulla Sicurezza.

Conferenza Monaco, Rubio: Usa e Europa si appartengono. Von der Leyen: Rassicurante – La direttaIncontro tra il Segretario di Stato Usa Marco Rubio e il cancelliere tedesco Friedrich ... msn.com

Monaco, Rubio rassicura Europa su alleanza con UsaSeconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco segnata dal confronto tra Europa e Stati Uniti. Dopo l’allarme del cancelliere tedesco Friedrich Mer - Sky TG24 ... video.sky.it

A Monaco il segretario di Stato Marco Rubio ha lodato i legami degli Stati Uniti con l'Europa, che l'anno scorso era stata duramente criticata da J.D. Vance facebook

#Rubio alla Conferenza di #Monaco : " #USA e #Europa destinati a stare insieme - #MSC2026 x.com