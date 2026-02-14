Marco Rubio ha parlato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, chiarendo che gli Stati Uniti non vogliono dividere l’alleanza con l’Europa. La sua dichiarazione nasce dopo recenti tensioni tra le due sponde dell’Atlantico, che hanno alimentato dubbi sulla coesione transatlantica. Durante il suo intervento, il segretario di Stato ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra Washington e Bruxelles, in un momento di crescente incertezza internazionale.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha tenuto un discorso alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, enfatizzando il legame profondo e indissolubile tra Stati Uniti ed Europa. Gli Stati Uniti "non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia". Ha chiarito che "non vogliamo che gli alleati razionalizzino lo status quo in crisi, piuttosto che fare i conti con ciò che è necessario per risolverlo", auspicando "un'alleanza rinvigorita" che affronti il "malessere di disperazione e autocompiacimento" comune alle società occidentali. Rubio ha respinto l'idea della fine dell'era transatlantica: "La fine dell'era transatlantica non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio", perché "per noi americani la nostra casa può essere nell'emisfero occidentale, ma saremo sempre figli dell'Europa". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marco Rubio ammutolisce la sinistra: "Gli Usa non vogliono dividere l'alleanza con l'Europa"

Durante la conferenza di Monaco, Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono rafforzare i legami con l’Europa, sottolineando che non cercano di creare divisioni.

Durante la conferenza di Monaco, Ursula von der Leyen ha affermato che l’Europa deve diventare più autonoma, sottolineando la necessità di rafforzare la propria indipendenza.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Stati Uniti: Trump verso la nomina di Marco Rubio a segretario di StatoSecondo fonti vicine al tycoon, Trump ha deciso di chiedere a Rubio di diventare segretario di Stato. L'indiscrezione arriva a poche ore dalle voci sulla nomina di Mike Waltz a Consigliere per la ... it.euronews.com

La nuova diplomazia di Marco RubioLa riorganizzazione del dipartimento di stato americano sembra un piano per fare la Russia e la Cina di nuovo grandi. La visita in Africa cancellata all'ultimo momento Ad ascoltare chi tutte le ... ilfoglio.it

la Repubblica. . Il legame resta centrale. Intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il segretario di Stato Usa Marco Rubio smentisce le letture su una possibile fine dell’asse euro-atlantico: “Non è il nostro obiettivo né il nostro desiderio”. Nel suo facebook

#Usa – Il segretario di Stato americano Marco #Rubio afferma che le migrazioni di massa rappresentano "una minaccia per l'Europa" e che "la migrazione di massa non è, non è stata, una preoccupazione marginale dalle piccole conseguenze"; sottolinea l x.com