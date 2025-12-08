Vertice Londra Zelensky da Starmer Macron e Merz | Senza Usa e Ue non possiamo continuare
Scetticismo e speranza. Questi i binari su cui si è mosso il vertice a Londra tra il tridente europeo Starmer, Macron, Merz e il tridente ucraino di Zelensky. Dubbi e fiducia sul piano di pace per Kiev presentato dal presidente a stelle e strisce, Donald Trump. Vertice tra il fumo londinese che si svolge mentre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
Radio1 Rai. . #Ucraina Non si fermano i raid russi a poche ore dal vertice a Londra tra il presidente ucraino, il primo ministro britannico, il cancelliere tedesco e il presidente francese. Trump si è detto deluso da Zelensky: "Non ha ancora letto la proposta di p - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky verso una svolta nei negoziati: "Sentiti i mediatori Usa". Domani vertice a Londra con Starmer, Macron e Merz ift.tt/sdhmK1f Vai su X
A Londra il vertice tra Zelensky, Starmer, Merz e Macron. Il presidente francese: «Il nodo è la convergenza con gli Usa» - Incontro riservato per definire i prossimi passi del negoziato di pace mediato da Washington. editorialedomani.it scrive