Il furto al Cup dell' ospedale San Giacomo d' Altopasso | è caccia alla banda di ladri
Quattro pc e cinque monitor. Questo ha composto il bottino del furto messo a segno al Cup dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Il danno economico non è stato ancora quantificato dall'azienda, ma non è certo indifferente. Scontato che a intrufolarsi all'interno del nosocomio siano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
