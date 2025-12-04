Il furto al Cup dell' ospedale San Giacomo d' Altopasso | è caccia alla banda di ladri

Quattro pc e cinque monitor. Questo ha composto il bottino del furto messo a segno al Cup dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Il danno economico non è stato ancora quantificato dall'azienda, ma non è certo indifferente. Scontato che a intrufolarsi all'interno del nosocomio siano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

