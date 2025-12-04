Milano rapina con accoltellamento nel negozio di telefonia | arrestato dopo mesi di indagini
Milano, 4 dicembre 2025 – E’ stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano un cittadino peruviano di 27 anni, accusato di tentato omicidio, sequestro di persona e rapina aggravata. L’ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso dopo mesi di indagini serrate coordinate dalla Procura di Milano e condotte dai militari della stazione di Milano Rogoredo. Milano, accoltellato e rapinato in negozio di telefonia: arrestato il malvivente L’aggressione. Era la sera del 3 aprile scorso quando il 27enne si sarebbe presentato davanti a un piccolo negozio di elettronica di via Mecenate, gestito da un connazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
