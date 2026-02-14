molestava i residenti e danneggiava le loro auto a marsala espulso per immigrazione clandestina

Un uomo tunisine, che molestava i residenti e rompeva i finestrini delle auto, è stato allontanato da Marsala per aver vissuto illegalmente in Italia. Le sue azioni hanno spaventato chi vive nel quartiere, portando le autorità a intervenire.

Un cittadino tunisino espulso: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Marsala, dove l’uomo è stato fermato e accompagnato presso il CPR di Trapani per immigrazione clandestina. Il provvedimento è stato emesso in tempi record dal Prefetto di Trapani dopo che il soggetto era stato segnalato per molestie e danneggiamenti ai danni dei cittadini. Espulso un cittadino a Trapani Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di P.S. di Marsala hanno svolto un servizio mirato di controllo del territorio con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati legati all’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

