maltrattamenti in famiglia a viterbo 40enne peruviano incarcerato e poi espulso per immigrazione clandestina

Un provvedimento di espulsione è stato eseguito nei confronti di un cittadino filippino di 40 anni, già detenuto per maltrattamenti in famiglia, al termine della sua pena presso il carcere di Viterbo. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina. Maltrattamenti in famiglia a Viterbo L’esecuzione del provvedimento Il trasferimento al Centro di Permanenza per i Rimpatri Il contrasto all’immigrazione clandestina Maltrattamenti in famiglia a Viterbo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata del 27 gennaio il personale della Questura di Viterbo ha dato esecuzione a un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino filippino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

