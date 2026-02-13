Luka Modric decide la partita tra Pisa e Milan al minuto 85, portando i rossoneri alla vittoria e tenendo vivo il sogno scudetto. La sua rete, un tiro preciso dalla distanza, cambia le sorti di un match combattuto fino all’ultimo secondo. Il centrocampista croato, tornato titolare, dimostra ancora una volta il suo valore decisivo per la squadra di Allegri.

Modric salva Allegri e il Milan: segna il gol vittoria al Pisa al minuto 85. Luka Modric. Again. Molto again. È da vent’anni che detta i tempi del calcio internazionale. Ora, a 40 anni, sta vivendo la sua stagione al Milan di Allegri. E stasera è stato lui a regalare la vittoria e i tre punti ai rossoneri che si erano fatti raggiungere dal Pisa. Ha segnato le rete decisiva all’85esimo. Il pareggio a Pisa avrebbe allontanato i rossoneri dalla vetta e cioè dall’Inter di Chivu e soprattutto di Marotta. Il Milan – senza Leao e Pulisic entrati solo nel finale – è andato in vantaggio nel primo con Loftus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Modric salva Allegri e il Milan: segna il gol vittoria a Pisa e resta in corsa scudetto

Claudio Marchisio analizza la corsa scudetto, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali favorite.

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato recentemente sulla possibilità dello squadra di conquistare lo scudetto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Milan, a 40 anni comanda ancora Modric: Tare e il croato riflettono sul rinnovo; Bologna-Milan 0-3, pagelle e tabellino: Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot firmano il tris al Dall'Ara, rossoneri dominanti e Allegri torna a -5 dall'Inter; Modric, tra poco si decide il futuro: il Milan attende; Modri? conquista il Milan: leadership, qualità e un futuro tutto da scrivere.

Rinnovo Modric, il Milan spinge ma spunta la posizione del giocatoreI rossoneri e il centrocampista croato stanno valutando l'opzione di proseguire ancora insieme, nonostante l'età avanzata. spaziomilan.it

L’infortunio e Modric complicano l’inserimento di Jashari nel Milan di AllegriIl Milan si prepara a un futuro promettente investendo su giovani talenti: le strategie di Massimiliano Allegri per la crescita della squadra. Il recente mercato del Milan ha visto l’arrivo di Ardon J ... notiziemilan.it

Visita speciale a casa Modric Lo prendereste subito #acmilan - facebook.com facebook