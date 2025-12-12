Il paradosso della Torre Unico-Brera | nel 2008 il Comune indicò il valore storico del rudere del ‘700 ma era già stato abbattuto

Nel 2008, il Comune di Milano riconobbe il valore storico del rudere del ‘700 di via Anfiteatro 7, nel quartiere Brera. Tuttavia, il palazzo era già stato abbattuto prima di questa dichiarazione. Questo paradosso evidenzia una discrepanza tra le registrazioni ufficiali e lo stato reale del sito, sollevando questioni sulla gestione e tutela del patrimonio storico.

Milano – Il rudere del palazzo a ringhiera del '700 di via Anfiteatro 7, nel quartiere Brera di Milano, al posto del quale stava per essere realizzata la torre residenziale di lusso Unico-Brera sequestrata ier i, veniva indicato nel 2008, nei documenti acquisiti negli uffici comunali nell'inchiesta della Procura di Milano, tra "i complessi edilizi con valore storico testimoniale con interventi ammessi in modalità diretta fino al risanamento conservativo". Tuttavia, già un paio di anni prima, tra maggio e luglio 2006, quello stesso edificio "non era più esistente in quanto demolito con un appalto pubblico".

Sequestro torre «Unico Brera», la difesa del Comune di Milano: «Regole interpretabili». I residenti: gravi danni - Il Comune nei mesi scorsi più volte ha richiesto una legge nazionale che possa aiutare a fare chiarezza nel groviglio normativo e giurisprudenziale. Come scrive milano.corriere.it

Urbanistica: nelle carte dell’ennesimo sequestro (Torre Unico-Brera) l’atto d’accusa dei pm: “Ai privati un ininterrotto processo di dismissione di beni storici” - Scrivono i pm che indagano sull'Urbanistica: "Comune", "operatori" e "professionisti esterni" sono "finalizzati a compiacere e favorire gli interessi speculativi dei privati" ... Scrive lanotiziagiornale.it

