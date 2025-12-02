Gotham Awards | Assegnati i premi dell’edizione 2025
Sono stati assegnati stanotte gli ambiti 25° Gotham Awards, i premi assegnati dalla Gotham Film & Media Institute che aprono ufficialmente la stagione dei premi cinematografici. Una Battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson ha vinto senza nemmeno troppe sorprese il premio per il miglior film, mentre il grande trionfatore della serata di Manhattan è stato il regista iraniano Jafar Panahi e il suo film vincitore della Palma d’Oro “ It Was Just An Accident “: suoi il premio per il miglior film internazionale, quello per la miglior regia e per la miglior scenggiatura. Per Anderson si tratta della prima vittoria ai Gotham Awards dopo ben quattro nomination, mentre per Panahi si è trattato di un trionfo agrodolce visto che poche ore prima dall’Iran era arrivata la sentenza per contumacia ad un anno di prigione e due anni di libertà vigilata. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
