modena vince a civitanova dopo otto stagioni in una sfida di cinque set

Modena ha conquistato la vittoria a Civitanova dopo otto anni, portando a casa il match in cinque set. La squadra ha iniziato forte, vincendo i primi due parziali con facilità, ma Civitanova ha reagito nel terzo, riaprendo la partita. La gara si è poi infiammata, con continui sorpassi e cambi di ritmo, fino alla conclusione.
In una sfida combattuta e ricca di cambi di ritmo, Modena ha prevalso sul campo di Civitanova dopo una gara dominata nei primi due set, rimescolata nel terzo e quarta frazione, fino al tie-break decisivo. La rimonta locale non basta a fermare la marcia delle scelte emiliane, che archiviano la vittoria al quinto set e allontanano temporaneamente la terza posizione dalla vetta. Modena parte forte: primo tempo di Sanguinetti inaugura l’andatura, e il punteggio segna 8-10 dopo i primi scambi. L’attacco di Porro imprime ritmo e spinge a 12-16, costringendo Medei al timeout. Civitanova prova a restare in scia con un ace di Nikolov per il 17-20, ma il turno al servizio di Tizi-Oualou regala il primo set a Modena con un finale di 17-25. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
La partita tra Monza e Padova ha acceso i riflettori sui playoff della Superlega, dopo che il Monza ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Padova.
Modena ha battuto la Lube Civitanova al tie break nel tanto atteso “clasico” di pallavolo, portando a casa la seconda sconfitta casalinga per Civitanova.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
