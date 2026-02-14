Modena - Carrarese 2-0 | Super Massolin più Defrel vittoria al Braglia dopo oltre 3 mesi

Massolin segna due gol e permette al Modena di vincere contro la Carrarese 2-0, rompendo una lunga attesa di oltre tre mesi senza vittorie in casa. La partita si gioca al

I gialli passano nel primo tempo e chiudono i giochi nel recupero contro una Carrarese mai doma in un match caratterizzato da varie imprecisioni. Canarini quinti e a + 10 dalla zona playout Il Modena spezza il sortilegio del successo al "Braglia " e torna ai 3 punti tra le mura amiche per la prima volta nell'anno solare vincendo contro la Carrarese per 2-0 nel sabato di San Valentino nella venticinquesima giornata di Serie BKT. Il digiuno perdurava da addirittura 3 mesi, per la precisione dallo scorso 2 novembre 2025 nel 3-0 contro la Juve Stabia. I gialli faticano un po' a gestire una Carrarese vivace e vogliosa di fare male, la rete di uno strepitoso Massolin al 33' galvanizza mentalmente i canarini che commettono comunque qualche errore tecnico di troppo per tutta la partita.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il Modena torna alla vittoria dopo oltre un mese superando lo Spezia 2-0 al “Picco”.

Il Modena si concentra sull’aspetto pratico piuttosto che sull’estetica, con il doppio attaccante che valorizza la prestazione di Massolin.

