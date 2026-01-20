Un Modena più pratico che estetico Il doppio attaccante esalta Massolin

Il Modena si concentra sull’aspetto pratico piuttosto che sull’estetica, con il doppio attaccante che valorizza la prestazione di Massolin. Secondo Andrea Sottil, è importante adattarsi e adottare un atteggiamento più “sporco” nei momenti chiave della stagione, evidenziando l’importanza di un approccio concreto e determinato per raggiungere gli obiettivi.

di Alessandro Troncone Ad Andrea Sottil è giusto allinearsi quando chiede al Modena di essere più ’sporco’, in determinati momenti della stagione è sacrosanto esserlo. E non si tratta di schierarsi dalla parte dei risultatisti o dei giochisti, dibattito che tanto va di moda nel calcio attuale (che poi, ognuno sceglie la via che ritiene migliore per ottenere un risultato. Per cui, risultatisti lo siamo tutti). Si tratta di capire il punto del percorso in cui ci si trova e cercarne la via d’uscita adatta, anche mettendo da parte qualche legittimo desiderio estetico. E così il Modena torna da Pescara come quando si ritorna a casa da un fine settimana di relax dopo un periodo stressante di lavoro: pile ricaricate, motivazioni ritrovate e utili per riprendere a camminare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Modena riprende il volo a La Spezia. Massolin si conferma il fantasista in più

Il Modena crea ma rallenta. Massolin può rivitalizzarlo

