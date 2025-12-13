Spezia - Modena 0-2 | Apre Nieling chiude Gliozzi vittoria gialla dopo oltre un mese
Il Modena torna alla vittoria dopo oltre un mese superando lo Spezia 2-0 al “Picco”. La squadra emiliana apre le marcature con Nieling e chiude con Gliozzi, riscattando un periodo difficile e ottenendo tre punti fondamentali in trasferta.
Il Modena trova il riscatto dopo un periodo complicato ed espugna il “Picco” con una vittoria per 2-0 contro lo Spezia. I canarini dominano il match in lungo e in largo e in più indirizzano fin da subito la gara con il secondo gol in campionato di Nieling al 5', Gliozzi chiude i giochi al 91'. Modenatoday.it
Crollo Spezia: al Picco passa il Modena, 0-2 e fine della striscia positiva - Gli emiliani colpiscono subito, gestiscono meglio i momenti chiave del match e chiudono i conti nel finale Si interrompe davanti al proprio pubblico la serie positiva dello Spezia, che perde 0- telenord.it
Il Modena affonda lo Spezia: al Picco finisce 0-2 per i Canarini - Lo Spezia resta così invischiato nei bassifondi della classifica del campionato cadetto, in attesa del ... primocanale.it
#SpeziaModena, #gialloblù emiliani e #bianconeri liguri nel ricordo di Paolo #Ponzo - facebook.com facebook
Modena, Sottil: “Spezia solido e quasi identico alla finale play-off. Noi arrabbiati per non aver capitalizzato, ma siamo pronti” x.com
