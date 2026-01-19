L’allenatore del Napoli ha commentato la sfida di Champions a Copenaghen, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla squadra disponibile e di adattarsi alle circostanze. In vista della partita, ha evidenziato la determinazione a lottare, anche se riconoscendo le sfide legate alle formazioni avversarie ricorrenti. Un approccio pragmatico e centrato sulla ricerca di soluzioni per affrontare al meglio l’appuntamento europeo.

Gli infortuni pesano tanto e il fatto che finora in Champions il Napoli abbia sempre perso in trasferta non aiuta. Eppure Antonio Conte ha affrontato la conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera con il Copenaghen mostrando fiducia. “Con i ragazzi sono stato chiaro: cerchiamo di concentrarci su chi c'è e di trovare sempre delle soluzioni. Lo abbiamo fatto anche in questi due giorni e speriamo di portare in campo quello che abbiamo provato. Qualcosina cambieremo perché nell'ultima partita abbiamo perso Politano e Rahmani in più c'è Neres che non riesce a risolvere il problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "A Copenaghen per vincere. Stiamo lottando, ma giocano sempre gli stessi..."

«Al Napoli sono mancate le energie anche perché giocano sempre gli stessi. Martedì dentro fuori in Champions»Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Parma, evidenziando alcune difficoltà in fase offensiva e una mancanza di energie, probabilmente legata alla rotazione limitata della rosa.

