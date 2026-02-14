Un uomo di 34 anni è stato colpito da un infarto durante una partita di calcetto a Modena, causando un grande spavento tra i presenti. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in un centro sportivo della città, quando il giocatore si è accasciato improvvisamente a terra. Fortunatamente, alcuni testimoni hanno immediatamente chiamato il 118 e hanno praticato le prime manovre di rianimazione fino all’arrivo dei soccorritori. L’uomo è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale civile di Modena Baggiovara, dove è stato sottoposto a un intervento salvavita.

Modena, 14 febbraio 2026 – Dramma e paura durante una partita di calcetto: un 34enne ha avuto un infarto ed è stato salvato grazie a un tempestivo intervento all'ospedale civile di Modena Baggiovara. Dolore al torace, soccorso dal 118. Il giovane, spiega l'azienda ospedaliera universitaria, ha avvertito un forte dolore toracico durante una partita di futsal ed è stato soccorso dal personale del 118. Il paziente è stato immediatamente sottoposto a coronarografia in emergenza ma, nelle fasi iniziali della procedura, si è verificato un improvviso peggioramento del quadro clinico con arresto cardiaco refrattario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infarto durante il calcetto: intervento salvavita a Modena. Momenti di panico per un 34enne

Un uomo di 99 anni ha subito un infarto al Policlinico di Catania.

Durante una partita di calcetto, un uomo di 34 anni ha avuto un infarto e ha rischiato di perdere la vita.

Argomenti discussi: Modena, 34enne ha un infarto alla partita di calcetto: salvato con la circolazione extracorporea.

