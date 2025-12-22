Gavino De Gregorio dopo l' arresto la sospensione | ora le dimissioni dal consiglio comunale

Nei giorni scorsi era arrivata la sospensione disposta dalla prefettura di Latina per effetto della legge Severino. Ora, le dimissioni ufficiali di Gavino De Gregorio dalla carica di consigliere comunale di Terracina.Dimissioni irrevocabili, dopo l'inchiesta della Dda che ha travolto l'esponente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

