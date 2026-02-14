Mio nipote lasciato a terra dall’autista del bus nonostante avesse un abbonamento valido

Il nipote di Marco è stato lasciato a terra dall’autista del bus ad Abano Terme, perché non ha mostrato il biglietto. L’autobus si è fermato, ma senza nessuna spiegazione, e il ragazzo di 12 anni è rimasto ad aspettare il prossimo mezzo. Nonostante il suo abbonamento fosse in regola, l’autista non gli ha permesso di salire. È successo questa mattina, quando il ragazzo si stava recando a scuola.

Abano Terme (Padova), 14 febbraio 2026 – E' successo di nuovo. Ancora un ragazzino lasciato a terra da un autista del bus nonostante avesse un abbonamento valido. E' il terzo caso che succede in Veneto nel giro di poche settimane. Lo scenario di questo nuovo episodio – dopo quelli di Belluno e Vicenza – è Abano Terme, in provincia di Padova. La vicenda è accaduta vicino all'istituto alberghiero "Pietro d'Abano", scuola frequentata dal 14enne. Lo ha raccontato a Il Mattino di Padova il nonno del giovane, che ogni giorno utilizza il mezzo pubblico per rientrare a casa. "Mio nipote - riferisce l'uomo - aveva con sé il cartellino di riconoscimento con fotografia e codice dell'abbonamento, regolarmente pagato e valido fino a marzo 2026; tuttavia l'autista ha voluto vedere il cartaceo.