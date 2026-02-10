Studente 15enne disabile dimentica l’abbonamento al bus e lo dice all’autista | fatto scendere e lasciato a terra

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni con disabilità si è dimenticato il biglietto dell’autobus, ma ha deciso di avvisare l’autista. Invece di aiutarlo, l’autista lo ha fatto scendere e lo ha lasciato in strada, sotto la pioggia. La scena si è svolta a Vicenza e ha suscitato molte polemiche.

Il caso a Vicenza dove l’onestà non ha ripagato il minore che è stato lasciato in strada sotto la pioggia. L’azienda ha promesso provvedimenti in quanto l’accaduto è in contrasto con le regole di viaggio che prevedono solo la multa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Vicenza Storia

Vicenza, dimentica l'abbonamento del bus: 15enne disabile fatto scendere

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un bus a Vicenza perché non aveva l’abbonamento.

Vicenza, 15enne disabile scorda l’abbonamento a casa: autista lo fa scendere dal bus

Un ragazzino disabile di 15 anni si è trovato a bordo di un bus a Vicenza senza il suo abbonamento, che aveva dimenticato a casa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vicenza Storia

Argomenti discussi: Veneto: dimentica abbonamento, 15enne studente disabile fatto scendere da bus; Ha dimenticato l'abbonamento. Mio figlio disabile fatto scendere dal bus.

studente 15enne disabile dimenticaDimentica abbonamento, 15enne studente disabile fatto scendere da bus(ANSA) - VICENZA, 10 FEB - Pensava di avere lasciato a casa l'abbonamento del bus, che invece ha poi scoperto di avere, ed è stato fatto scendere dell'autista del mezzo a cui uno studente di 15 anni d ... msn.com

Vicenza, 15enne disabile scorda l’abbonamento a casa: autista lo fa scendere dal bus(Adnkronos) – Uno studente disabile di 15 anni nei giorni scorsi è stato fatto scendere da un bus della Società Vicentina Trasporti perché aveva spontaneamente denunciato all’autista di essersi diment ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.