Studente 15enne disabile dimentica l’abbonamento al bus e lo dice all’autista | fatto scendere e lasciato a terra

Un ragazzo di 15 anni con disabilità si è dimenticato il biglietto dell’autobus, ma ha deciso di avvisare l’autista. Invece di aiutarlo, l’autista lo ha fatto scendere e lo ha lasciato in strada, sotto la pioggia. La scena si è svolta a Vicenza e ha suscitato molte polemiche.

