Aggredisce e ferisce la convivente con una mannaia | arrestato un 56enne

Un uomo di 56 anni di Castelmarte è stato arrestato dopo aver aggredito e ferito la convivente con una mannaia. L'episodio è avvenuto il 12 dicembre 2025, quando il 56enne ha improvvisamente attaccato la donna, procurandole ferite alla testa e a una mano. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine alla violenta aggressione.

Castelmarte, 12 dicembre 2025 – Ha impugnato una mannaia, poi si è scagliato contro la convivente, ferendola alla testa e a una mano. La donna è però riuscita a difendersi e chiamare i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo, un italiano di 56 anni già noto, portandolo in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Gallarate, arrestato l’uomo che ha violentato una donna in strada: era nascosto nel cassettone di un letto La lite. L'intervento risale a ieri sera verso le 18.30, quando nell'abitazione sono arrivati i carabinieri della Stazione di Albate, con il Radiomobile di Como e la Stazione di Erba. Ilgiorno.it

