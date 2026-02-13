M’illumino di meno 2026 le luci dei monumenti campani si spengono per illuminare il futuro

Da 2anews.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, i monumenti storici come il Castel dell'Ovo e il Duomo si sono spenti alle 19, per partecipare alla XXII edizione di M’illumino di Meno, la campagna che invita a risparmiare energia e a ridurre gli sprechi.

Con la sua XXII edizione, torna M’illumino di Meno, la campagna nazionale di sensibilizzazione ideata in occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili. Anche quest’anno la Direzione regionale Musei nazionali Campania partecipa a M’illumino di Meno, la campagna nazionale di sensibilizzazione ideata da Caterpillar e Rai Radio2 in occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili. Lunedì 16 febbraio 2026 cinque monumenti campani spegneranno simbolicamente le proprie luci, un gesto concreto per promuovere il risparmio energetico e diffondere una cultura della sostenibilità. 🔗 Leggi su 2anews.it

m8217illumino di meno 2026 le luci dei monumenti campani si spengono per illuminare il futuro

© 2anews.it - M’illumino di meno 2026, le luci dei monumenti campani si spengono per illuminare il futuro

Tributaristi al buio per il clima: l’Int aderisce a ‘M’illumino di Meno 2026, spegnendo le luci il 16 febbraio.

#M’illumino-di-Meno-2026 || L’Istituto Nazionale Tributaristi ha deciso di spegnere le luci il 16 febbraio per partecipare a ‘M’illumino di Meno 2026’.

M'Illumino di Meno: Rimini spegne i suoi monumenti e dà il via un piano di risparmio sull'illuminazione pubblica

#M'Illumino-di-Meno-|| Rimini spegne i suoi monumenti e dà il via a un piano di risparmio sull’illuminazione pubblica.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: M’illumino di meno 2026; M’illumino di meno. M’illumino di scienza - SNPA; M’illumino di meno nel 2026 si illumina… di scienza; M'illumino di meno 2026: Bolzano pedala per il risparmio energetico.

m illumino di menoLa Rai per M'illumino di menoIl 16 febbraio è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, nata con voto parlamentare, grazie all’iniziativa M’illumino di meno, una campagna ideata dal pro ... rai.it

m illumino di menoM'illumino di meno. M'illumino di scienzaGiornata nazionale M'illumino di meno ..evento consigliato da Il Bo Live, il magazine ufficiale dell’Università di Padova. ilbolive.unipd.it