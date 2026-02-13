M’illumino di meno 2026 le luci dei monumenti campani si spengono per illuminare il futuro
A Napoli, i monumenti storici come il Castel dell'Ovo e il Duomo si sono spenti alle 19, per partecipare alla XXII edizione di M’illumino di Meno, la campagna che invita a risparmiare energia e a ridurre gli sprechi.
Con la sua XXII edizione, torna M’illumino di Meno, la campagna nazionale di sensibilizzazione ideata in occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili. Anche quest’anno la Direzione regionale Musei nazionali Campania partecipa a M’illumino di Meno, la campagna nazionale di sensibilizzazione ideata da Caterpillar e Rai Radio2 in occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili. Lunedì 16 febbraio 2026 cinque monumenti campani spegneranno simbolicamente le proprie luci, un gesto concreto per promuovere il risparmio energetico e diffondere una cultura della sostenibilità. 🔗 Leggi su 2anews.it
Tributaristi al buio per il clima: l’Int aderisce a ‘M’illumino di Meno 2026, spegnendo le luci il 16 febbraio.
#M’illumino-di-Meno-2026 || L’Istituto Nazionale Tributaristi ha deciso di spegnere le luci il 16 febbraio per partecipare a ‘M’illumino di Meno 2026’.
M'Illumino di Meno: Rimini spegne i suoi monumenti e dà il via un piano di risparmio sull'illuminazione pubblica
#M'Illumino-di-Meno-|| Rimini spegne i suoi monumenti e dà il via a un piano di risparmio sull’illuminazione pubblica.
La Rai per M'illumino di menoIl 16 febbraio è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, nata con voto parlamentare, grazie all’iniziativa M’illumino di meno, una campagna ideata dal pro ... rai.it
M'illumino di meno. M'illumino di scienzaGiornata nazionale M'illumino di meno ..evento consigliato da Il Bo Live, il magazine ufficiale dell’Università di Padova. ilbolive.unipd.it
Il Comune di Briga Novarese aderisce a "M'illumino di meno 2026 - M'illumino di scienza", la campagna nazionale promossa annualmente da Rai Radio 2 giunta aklla sua XXII edizione. La giornata, che si celebra il 16 Febbraio 2026, ha l'obiettivo di sensibiliz - facebook.com facebook
M’illumino di Meno, lunedì diverse iniziative dedicate a risparmio energetico e sostenibilità x.com