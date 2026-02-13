M’illumino di meno 2026 le luci dei monumenti campani si spengono per illuminare il futuro

A Napoli, i monumenti storici come il Castel dell'Ovo e il Duomo si sono spenti alle 19, per partecipare alla XXII edizione di M’illumino di Meno, la campagna che invita a risparmiare energia e a ridurre gli sprechi.