Dimensionamento scolastico assessore all’Istruzione presenterà proposte

L’assessore all’Istruzione presenterà presto nuove proposte sul dimensionamento scolastico in Campania. Durante un incontro del 29 dicembre tra rappresentanti regionali, Ufficio Scolastico e sindacati, si è sottolineata l’urgenza di ridurre di 23 le autonomie scolastiche a livello regionale, in conformità con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione. La discussione si è svolta in un contesto di confronto e di revisione delle procedure, dopo la sospensiva della sentenza del Tar.

Nell'ambito di un incontro consultivo tenutosi il 29 dicembre tra i rappresentanti della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca della Regione Campania, dell' Ufficio Scolastico Regionale, dell'Anci, delle sigle sindacali alla luce della sospensiva della sentenza del Tar che aveva bloccato la procedura di dimensionamento in Campania è stata evidenziata la necessità di procedere in tempi brevi ad una riduzione di 23 autonomie scolastiche a livello regionale come da richiesta del Mim. Anche il Comune di Napoli che a settembre non aveva inteso procedere ad alcuna riduzione di autonomie, in questa circostanza è stato invitato a fare delle proposte di accorpamento secondo le linee guida regionali".

