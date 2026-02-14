Milano trovati due coltelli a serramanico in un liceo

Un collaboratore scolastico del liceo scientifico Vittorio Veneto ha trovato due coltelli a serramanico nel bagno degli studenti maschi. L’episodio è avvenuto questa mattina, quando l’addetto ha notato i coltelli abbandonati sul pavimento tra i sanitari. La scoperta ha portato immediatamente alla segnalazione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli eventuali motivi dietro il ritrovamento. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Giovedì pomeriggio, al piano terra del liceo scientifico Vittorio Veneto, un collaboratore scolastico trova due coltelli a serramanico in un bagno maschile. Erano appoggiati uno sull'altro vicino a un vaso alla turca. L'uomo stava pulendo i servizi. La mattina successiva la segnalazione arriva alla preside Mariarosaria Arena, secondo quanto riportato da Il Giorno. La dirigente chiama il 112. Interviene una volante del commissariato Bonola. Gli agenti raccolgono testimonianze e acquisiscono i coltelli. Le lame sono ad apertura manuale, nere e in acciaio. Lunghezza: sei centimetri. Non è chiaro chi li abbia lasciati lì.