Servizi sociali Open day dei centri diurni per persone con disabilità

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 18 dicembre alle ore 16 si terrà l’Open day dei centri diurni Agorà delle Abilità e Afae, servizi sociali dedicati alle persone con disabilità. L’evento, in via Monsignor Domenico Orlando 9, offre un’occasione per conoscere le attività e l’approccio di queste strutture che promuovono autonomia, crescita e inclusione.

servizi sociali open day dei centri diurni per persone con disabilit224

© Cataniatoday.it - Servizi sociali, Open day dei centri diurni per persone con disabilità

Mercoledì 18 dicembre alle ore 16 in via Monsignor Domenico Orlando 9 si terrà l’Open day dell’Agorà delle Abilità e del Centro diurno Afae, due presìdi fondamentali di una rete di servizi che guarda alla persona nella sua interezza e accompagna i percorsi di crescita, autonomia e partecipazione. Cataniatoday.it

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI - Open Day 2021

Video PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI - Open Day 2021

Latina, Open day Servizi sociali: venerdì primo appuntamento dedicato a bambini e genitori - «Su iniziativa dell’Assessorato guidato da Patrizia Ciccarelli, nel giardino interno del Municipio, a ... ilmessaggero.it

Inaugurata la «Social Domus», nuova casa dei Servizi sociali: sabato l’open day - La struttura si trova nell’area degli ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30). ecodibergamo.it