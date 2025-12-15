Servizi sociali Open day dei centri diurni per persone con disabilità

Mercoledì 18 dicembre alle ore 16 si terrà l’Open day dei centri diurni Agorà delle Abilità e Afae, servizi sociali dedicati alle persone con disabilità. L’evento, in via Monsignor Domenico Orlando 9, offre un’occasione per conoscere le attività e l’approccio di queste strutture che promuovono autonomia, crescita e inclusione.

© Cataniatoday.it - Servizi sociali, Open day dei centri diurni per persone con disabilità Mercoledì 18 dicembre alle ore 16 in via Monsignor Domenico Orlando 9 si terrà l’Open day dell’Agorà delle Abilità e del Centro diurno Afae, due presìdi fondamentali di una rete di servizi che guarda alla persona nella sua interezza e accompagna i percorsi di crescita, autonomia e partecipazione. Cataniatoday.it PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI - Open Day 2021 Latina, Open day Servizi sociali: venerdì primo appuntamento dedicato a bambini e genitori - «Su iniziativa dell’Assessorato guidato da Patrizia Ciccarelli, nel giardino interno del Municipio, a ... ilmessaggero.it Inaugurata la «Social Domus», nuova casa dei Servizi sociali: sabato l’open day - La struttura si trova nell’area degli ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30). ecodibergamo.it CONSEGNA DEL NUOVO MEZZO DI TRASPORTO DEI SERVIZI SOCIALI Sabato 29 novembre 2025 in Piazza Vittorio Veneto si è svolta la cerimonia di consegna del nuovo mezzo destinati al servizio di trasporto sociale. Un momento importante per la com - facebook.com facebook