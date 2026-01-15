Comune di Napoli via a due importanti gare per servizi dedicati a bambini e famiglie

Il Comune di Napoli ha avviato due nuove procedure di gara per servizi dedicati a bambini, adolescenti e famiglie. Questi interventi mirano a potenziare il sistema di supporto e tutela delle fasce più giovani della comunità, rafforzando le politiche di benessere e integrazione sociale nel territorio cittadino.

Il Comune di Napoli rafforza in modo significativo il sistema cittadino dei servizi dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, avviando due importanti procedure di gara che segnano un passo avanti nelle politiche di tutela e promozione del benessere minorile. Da un lato prende avvio la gara per la gestione del Centro polifunzionale per minorenni “San Francesco d’Assisi” di Marechiaro, uno dei presìdi educativi più rilevanti della città. L’affidamento, della durata biennale e con un importo a base d’asta di € 466.653,00, riguarda attività aggregative, laboratoriali e di animazione rivolte a bambini e ragazzi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

