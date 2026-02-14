Bulbarelli al posto di Petrecca | condurrà la cerimonia di chiusura Svolta dopo le polemiche

Auro Bulbarelli prende il posto di Petrecca e condurrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, dopo le polemiche che hanno coinvolto la scelta dei conduttori. La decisione arriva in un momento di tensione tra le istituzioni sportive e i media, e Bulbarelli si prepara a guidare l'evento finale con un ruolo centrale. La sua presenza segna una svolta nella gestione della diretta, che vedrà anche la partecipazione del soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona, chiamata a impreziosire la trasmissione.

Roma, 14 febbraio 2026 – La telecronaca della cerimonia finale delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina sarà condotta dal giornalista sportivo Auro Bulbarelli, che sarà affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona. Bulbarelli sostituirà il direttore di Rai sport Paolo Petrecca, al centro delle critiche e delle proteste dei giornalisti Rai per le gaffe durante la condizione della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina. Una telecronaca ritenuta non all'altezza delle aspettative, anche se nata da un'emergenza dopo che lo stesso Bulbarelli, commentatore designato, aveva chiesto con una lettera di essere esentato per aver anticipato la 'sorpresa clamorosa' del presidente Sergio Mattarella sul tram con Valentino Rossi.