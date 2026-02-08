Milano Cortina Dalmasso bronzo nello slalom gigante di snowboard

Lucia Dalmasso ha conquistato il bronzo nello slalom gigante parallelo di snowboard a Milano Cortina. La atleta italiana ha portato a casa la quinta medaglia per l’Italia, confermando il suo talento in questa disciplina. La gara si è svolta questa mattina, e Dalmasso è riuscita a superare le avversarie con un ottimo tempo, entrando così tra le migliori. La sua performance ha fatto felice il pubblico presente e ha aggiunto un altro pezzo di gloria alle Olimpiadi italiane.

L'Italia sognava una giornata ricca di medaglie nello slalom gigante parallelo di snowboard, ma il bilancio finale parla di un solo podio, comunque prezioso. A regalare l'unica soddisfazione azzurra è stata Lucia Dalmasso, capace di conquistare una brillante medaglia di bronzo al termine di una gara solida e combattuta. Nella finale per il terzo posto, Dalmasso ha superato la connazionale e corregionale Elisa Caffont, al termine di un derby che ha certificato l'ottimo stato di forma delle due italiane. Entrambe hanno dimostrato grande competitività, arrivando a giocarsi fino all'ultimo le medaglie e confermando la crescita del movimento femminile azzurro.

