Milano Cortina storico oro per il brasiliano Braathen Gli italiani in gara

Lucas Pinheiro Braathen, atleta brasiliano con radici norvegesi, ha conquistato un oro storico nel gigante di Bormio ai Giochi di Milano Cortina, battendo gli svizzeri e sorprendendo tutti. La vittoria rappresenta il primo oro olimpico per il Brasile in questa disciplina. Tra gli italiani che hanno partecipato, alcuni si sono qualificati per le fasi finali, ma nessuno è riuscito a salire sul podio.

Storico oro per il Brasile ai Giochi di Milano Cortina. Lucas Pinheiro Braathen, papà norvegese e mamma brasiliana, ha vinto a sorpresa il gigante olimpico a Bormio staccando gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard. Per il Brasile si tratta della prima medaglia di sempre ad una Olimpiade invernale, arrivata sotto una fitta nevicata e grazie a una straordinaria prima manche, che ha consentito a Braathen di lasciare Odermatt, prossimo vincitore della Coppa del mondo, a poco meno di un secondo. Male gli azzurri: fuori nella prima manche De Aliprandini e Kastlunger, nella seconda Vinatzer; Franzoni 24esimo.