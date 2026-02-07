Al villaggio olimpico preservativi a disposizione degli atleti di Milano-Cortina

Durante i Giochi invernali di Milano-Cortina, gli atleti non hanno trovato preservativi a disposizione come era successo a Parigi 2024. Alle Olimpiadi di Parigi erano stati distribuiti 300mila preservativi, circa due al giorno per ogni atleta. A Milano-Cortina, invece, non ci sono segni che siano stati messi a disposizione degli atleti.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ne erano stati distribuiti 300mila, Due al giorno per ogni atleta. Ma finora alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non c'era traccia di preservativi. È stata la pattinatrice sul ghiaccio Olivia Smart, di origini britanniche ma che dal 2016 rappresenta la Spagna, ad aver svelato in un video su TikTok che anche al villaggio olimpico dei Giochi invernali 2026 sono a disposizione degli atleti preservativi marchiati "Regione Lombardia", oltre ad assorbenti per le donne. La distribuzione di preservativi durante le Olimpiadi non è una novità: i primi furono regalati a Seul 88, anche per sensibilizzare tutti sulla lotta all'Aids.

