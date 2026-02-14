Milano Cortina paura per Giada D’Antonio | sospetta rottura del crociato

Giada D’Antonio si è infortunata durante una sessione di gigante a Dobbiaco, e ora si teme una possibile rottura del crociato. La giovane atleta di 16 anni, in allenamento con la nazionale italiana di sci alpino, ha subito un trauma al ginocchio destro. La Federazione Italiana Sport Invernali sta effettuando accertamenti per capire l’entità del danno.

La 16enne azzurra si è infortunata a Dobbiaco durante una sessione di gigante. La FISI: trauma distorsivo al ginocchio destro, accertamenti in corso Momenti di apprensione per Giada D'Antonio. La giovane sciatrice azzurra è caduta durante un allenamento di slalom gigante a Dobbiaco, mentre si preparava con le compagne di squadra in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Secondo le prime ricostruzioni, l'atleta – tra le più giovani attese a Milano Cortina 2026 – avrebbe inforcato una porta, perdendo il controllo e riportando un violento colpo al ginocchio destro. La sedicenne napoletana è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista e trasportata in ospedale per gli accertamenti.