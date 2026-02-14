Giada D’Antonio, la giovane sciatrice di 16 anni, si è infortunata durante un allenamento e sospetta una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La ragazza è caduta violentemente sulla neve, causando dolore acuto e impossibilità a muoversi normalmente. Un medico presente sul posto ha immediatamente valutato il danno, che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.

La sciatrice Giada D’Antonio, 16 anni, si sarebbe rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’atleta classe 2009, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito a un’inforcata. Immediatamente soccorsa, è stata sottoposta agli accertamenti del caso che hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Chi è Giada D’Antonio. Giada D’Antonio è nata a Napoli il 28 maggio 2009. Considerata un grande talento dello sci italiano, il 28 dicembre 2025 ha fatto il suo esordio in Coppa del Mondo nello slalom di Semmering, in Austria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giada D’Antonio, sospetta rottura legamento crociato per la sciatrice 16enne

