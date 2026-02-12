Milano Cortina | gli azzurri in gara Il programma

Oggi a Milano e Cortina scattano le gare dei Giochi invernali. Gli atleti italiani scendono in pista con entusiasmo, pronti a dare il massimo. La giornata si preannuncia intensa, con diverse competizioni in programma e il pubblico che si aspetta buone prestazioni dai nostri. La tensione cresce, mentre le prime medaglie sono già nel mirino.

AGI - Programma ricco quello di giovedì 12 febbraio, ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Grande attesa per il supergigante femminile a Cortina d'Ampezzo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Possibilità di medaglia anche nello spettacolare snowboardcross. Ritorna in pista Francesca Lollobrigida sui 5000 metri dopo l'oro nei 3000. Nello short track riflettori puntati su Arianna Fontana nei 'suoi' 500 metri e Pietro Sighel nei 1000. Le gare della mattina: sci alpino e snowboard. La giornata inizia con il curling (ore 9.05) con l'incontro Italia-Svizzera (fase a gironi) che vede in campo Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis e Giulia Zardini Lacedelli a Cortina d'Ampezzo.

