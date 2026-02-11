Sophia Kirkby inondata di messaggi dopo l'appello alle Olimpiadi | Ho due appuntamenti a San Valentino

Sophia Kirkby, la slittinista americana, ha fatto il pieno di messaggi dopo il suo appello per trovare qualcuno con cui passare San Valentino durante le Olimpiadi di Milano Cortina. In poche ore, ha ricevuto centinaia di proposte e già ha fissato due appuntamenti. La sua richiesta ha fatto il giro del web, dimostrando quanto possa essere semplice conquistare l’attenzione del pubblico con un gesto sincero.

La slittinista americana Sophia Kirkby ha riscosso un successo strepitoso col suo appello per trovare qualcuno con cui uscire assieme a San Valentino durante le Olimpiadi di Milano Cortina: sono arrivati centinaia di messaggi, fissati già due appuntamenti. Ma non esclude di aggiungerne altri.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Sophia Kirkby Sophia Kirkby, appello alle Olimpiadi: “Sono single, cerco un appuntamento per San Valentino” La slittinista americana Sophia Kirkby, reduce da successi ai Mondiali, ha attirato l’attenzione anche fuori dalle piste. L’attrice di Lost Evangeline Lilly dopo l’incidente sulla spiaggia alle Hawaii: “Ho danni cerebrali” Evangeline Lilly, nota attrice di Lost, ha condiviso con i fan i dettagli di un incidente avvenuto a maggio 2025 mentre si trovava su una spiaggia alle Hawaii. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sophia Kirkby Argomenti discussi: Sofia Goggia guarda la telecamera dopo la caduta alle Olimpiadi: Lara, se mi ascolti, scusami. Sophia Kirkby inondata di messaggi dopo l’appello alle Olimpiadi: Ho due appuntamenti a San ValentinoLa slittinista americana Sophia Kirkby ha riscosso un successo strepitoso col suo appello per trovare qualcuno con cui uscire assieme a San Valentino durante ... fanpage.it Sophia Kirkby tra Olimpiadi e amore: la slittinista Usa che cerca un appuntamento per San ValentinoSophia Kirkby non è solo una delle protagoniste del nuovo doppio femminile di slittino alle Olimpiadi, ma anche uno dei volti più seguiti e carismatici dei Giochi. La ... ilmessaggero.it “Sono single. Finisco di gareggiare il 12 e cerco un appuntamento per San Valentino” Sophia Kirkby è arrivata in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina con intenzioni extra sportive - facebook.com facebook

