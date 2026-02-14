Milano-Cortina curling femminile | azzurre in cerca della prima vittoria

Il team italiano di curling femminile ha subito una sconfitta alla sua prima partita a causa di alcune scelte tattiche sbagliate. La squadra cerca ora di reagire e conquistare la prima vittoria, puntando sulla determinazione delle atlete e su una strategia più condivisa. La partita si svolgerà il 14 febbraio 2026, giorno in cui le azzurre sperano di invertire il trend negativo.

Il 14 febbraio 2026 rappresenta uno snodo cruciale per la spedizione azzurra nel curling femminile durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Dopo un avvio di torneo decisamente in salita, caratterizzato da due sconfitte consecutive, la squadra guidata dalla skip Stefania Constantini si trova davanti a un bivio fondamentale per mantenere vive le speranze di accesso alle semifinali. Il ghiaccio di Cortina d'Ampezzo diventerà il teatro di una doppia sfida che richiederà non solo precisione tecnica ma anche una tenuta mentale ferrea per superare il momento di appannamento evidenziato nelle prime uscite contro Svizzera e Corea del Sud.