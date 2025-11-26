LIVE Italia-Danimarca 6-5 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | vittoria che tiene in vita le azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 15:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 15:49 Quattro vittorie ed altrettanti KO per l’Italia, che risale al quinto posto e domani affronterà il fanalino di coda Cechia. Non dipenderà soltanto da noi, serviranno incastri favorevoli. ITALIA-DANIMARCA 6-5 15:45 ANDIAMO AZZURREEEEE! Stefania sceglie di bocciare spostando la stone danese che impediva il secondo punto italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
