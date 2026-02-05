Milano Cortina la prima vittoria azzurra è nel curling | battuta la Corea 8-4 nella fase a gironi
Questa mattina a Milano sono arrivati i primi sorrisi alle Olimpiadi invernali. La coppia mista italiana nel curling ha aperto bene la torneo battendo la Corea del Sud 8-4 nella fase a gironi. Una vittoria che fa sperare per il proseguo della competizione.
L’Italia rompe il ghiaccio alle Olimpiadi di casa. Anche se la cerimonia d’apertura dei Giochi è in programma domani sera a San Siro, dalle 20, la rassegna olimpica è già entrata nel vivo con i primi eventi sportivi. A inaugurare il cammino azzurro è stato il doppio misto del curling, protagonista questa mattina a Cortina di un esordio convincente. Sul ghiaccio dello stadio di Cortina D’Ampezzo, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno superato la Corea del Sud con un netto 8-4, confermando fin dal primo match il loro status di campioni olimpici in carica. La gara non ha mai messo in discussione il risultato, con la coppia veneto-trentina sempre avanti nel punteggio e capace di piazzare l’allungo decisivo nel quarto End, chiuso con tre punti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Curling, buona la prima per l'Italia: battuta la Corea 8-4
Dopo aver aperto con una vittoria, l’Italia di curling prosegue la sua striscia positiva.
Inizia l'Olimpiade azzurra: Constantini e Mosaner partono bene nel curling, 8-4 alla Sud Corea
L’Italia inizia bene l’Olimpiade di curling.
