Questa mattina a Milano sono arrivati i primi sorrisi alle Olimpiadi invernali. La coppia mista italiana nel curling ha aperto bene la torneo battendo la Corea del Sud 8-4 nella fase a gironi. Una vittoria che fa sperare per il proseguo della competizione.

L’Italia rompe il ghiaccio alle Olimpiadi di casa. Anche se la cerimonia d’apertura dei Giochi è in programma domani sera a San Siro, dalle 20, la rassegna olimpica è già entrata nel vivo con i primi eventi sportivi. A inaugurare il cammino azzurro è stato il doppio misto del curling, protagonista questa mattina a Cortina di un esordio convincente. Sul ghiaccio dello stadio di Cortina D’Ampezzo, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno superato la Corea del Sud con un netto 8-4, confermando fin dal primo match il loro status di campioni olimpici in carica. La gara non ha mai messo in discussione il risultato, con la coppia veneto-trentina sempre avanti nel punteggio e capace di piazzare l’allungo decisivo nel quarto End, chiuso con tre punti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, la prima vittoria azzurra è nel curling: battuta la Corea 8-4 nella fase a gironi

Dopo aver aperto con una vittoria, l'Italia di curling prosegue la sua striscia positiva.

L'Italia inizia bene l'Olimpiade di curling.

