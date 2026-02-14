Milano Cortina 2026 staffetta femminile | alla Svezia sfuma l’oro dopo la caduta di Andersson vince la Norvegia

La svedese Andersson si è infortunata durante la staffetta femminile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, facendo perdere l’oro alla propria squadra. La caduta ha costretto le atlete svedesi a rallentare, permettendo alla Norvegia di sorpassarle e conquistare la medaglia d’oro. La gara si è trasformata in una corsa imprevedibile, con le atlete scandinave che hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli lungo il percorso.

Sfuma l’oro per la Svezia nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo femminile a Milano Cortina 2026. Le svedesi, indicate come grandi favorite alla vigilia, hanno pagato caro una seconda frazione segnata da una serie di imprevisti che hanno cambiato il volto della gara, consegnando la vittoria alla Norvegia. La nazionale svedese si è dovuta accontentare dell’ argento, mentre la Finlandia ha completato il podio con il bronzo. Decisivi gli incidenti che hanno coinvolto Ebba Andeon, campionessa del mondo e punto di riferimento della Svezia, già capace di conquistare un doppio argento ai Giochi. Andeon è caduta quando si trovava al comando, perdendo terreno proprio nel momento in cui la gara sembrava in controllo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milano Cortina 2026, staffetta femminile: alla Svezia sfuma l’oro dopo la caduta di Andersson, vince la Norvegia La Norvegia vince a sorpresa l’oro della staffetta femminile. Sontuosa figura per l’Italia La Norvegia ha conquistato l’oro nella staffetta femminile di sci di fondo, sorprendendo molti. Milano-Cortina 2026: Curling e Hockey Femminile aprono i Giochi, l’Italia sfida Svezia e Norvegia. #Milano-Cortina 2026 || La prima giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si è aperta con partite di curling e hockey femminile. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026; Short Track, Milano Cortina 2026: la staffetta mista azzurra domina e si prende l’oro!; Milano Cortina 2026. Lo slittino azzurro ancora da medaglia: bronzo nella staffetta. VIDEO; Milano Cortina, oro Italia nella staffetta mista short track. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: Lisa Vittozzi quinta nella gara sprint biathlon ... tg24.sky.it Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 14 febbraioTornano in scena Fontana e Sighel, ma c'e grande attesa per il gigante uomini e la staffetta femminile di biathlon. Dita incrociate per Flora Tabanelli ... sportmediaset.mediaset.it MILANO CORTINA | "Non so cosa dire. Un brasiliano campione olimpico nello sci alpino!". È un Lucas Pinheiro Braathen commosso quello che commenta la prima medaglia del Brasile ad una Olimpiade invernale. #ANSA facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com