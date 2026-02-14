La Norvegia vince a sorpresa l’oro della staffetta femminile Sontuosa figura per l’Italia

La Norvegia ha conquistato l’oro nella staffetta femminile di sci di fondo, sorprendendo molti. La vittoria arriva grazie a una gara molto forte delle atlete norvegesi, che hanno superato le avversarie con una prestazione convincente. La squadra italiana si è distinta con una performance solida, dimostrando grande determinazione sulla neve.

Sorpresa notevole per quel che riguarda la staffetta femminile dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'oro va alla Norvegia, il cui quartetto è composto da Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen e Heidi Weng. Di fatto, l'oro arriva anche grazie alle tante sventure della strafavorita Svezia, alla fine seconda per largo merito di un mezzo miracolo di Frida Karlsson. Bronzo alla Finlandia, ma l'Italia è la vera variabile impazzita con un sesto posto ottenuto grazie a una gara ben condotta tatticamente da Iris de Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol.