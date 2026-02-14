Milano – Aumentano le richieste per la formazione alla professione di toelettatore per cani –

A Milano, le iscrizioni ai corsi di toelettatura per cani sono triplicate negli ultimi mesi, spinta dalla crescente domanda di servizi professionali. Molti proprietari di animali cercano esperti qualificati per curare l’aspetto dei loro cani, portando a un aumento delle richieste di formazione. Questa tendenza ha portato anche a una forte spinta per regolamentare a livello nazionale questa professione, che si sta affermando come una vera e propria esigenza.

Toelettatura Canina: Milano al Centro di un Boom di Iscrizioni e della Richiesta di Regolamentazione Nazionale. Milano e la Lombardia registrano un'impennata di interesse per la formazione professionale nel settore della toelettatura per cani, con un significativo squilibrio di genere tra gli aspiranti professionisti. L'aumento delle iscrizioni ai corsi, unito all'assenza di una normativa nazionale che definisca standard e competenze, spinge le associazioni di categoria a chiedere un intervento legislativo urgente per tutelare sia gli operatori che il benessere degli animali. Un Trend in Crescita: Donne al Centro della Nuova Professione. Aumentano le richieste per la formazione alla professione di toelettatore per caniL'Area Studi di ACAD Confcommercio (l'Associazione dei commercianti di animali domestici e toelettatori) registra un significativo aumento delle richieste di formazione certificata per l'accesso alla ...